即時中心／高睿鴻報導

新竹市長高虹安因涉貪助理費，北院先前對她判刑7年4月；高也暫時失去新竹市長職位、並退出民眾黨。豈料，今（16）日傳出二審判決大逆轉，貪污罪撤銷、僅以《使公務人員登載不實》罪判刑6月，且可易科罰金；由於一二審無論判決結果、適用法條、或犯行見解，都有極大出入，故引發外界譁然。同時，輿論也很快燒向二審法官郭豫珍，她過去的判決品質被詬病、辦理政治案件疑似有特定傾向等問題，如今均遭「起底」熱議。

據悉，郭豫珍曾經手數件政治大案，其中最知名者，包括前總統陳水扁、前桃園市長鄭文燦，可說是兩人遭羈押的關鍵角色；兩次在高院受理檢方抗告，她都決定發回更裁。而此次高虹安案判決，更馬上被外界質疑，過度傾向立法院（目前由在野黨掌握多數）的說法；民進黨立委沈伯洋稍早指控，從高院的新聞稿可發現，判決理由竟是，立法院回覆高等法院「助理費本來就是立委的，所以沒有貪污問題」，而高院也採納相關論述。

另一方面，郭豫珍的特殊「愛好」也成為媒體熱議焦點，同時，外界也難免將這些「線索」，放入政治的脈絡討論。例如，媒體《鏡報》指出，郭在我國法界，以獨特的裝扮風格聞名，不僅時常穿旗袍進法院上班，更誇張的是，一年365天幾乎每天都是不一樣的套裝、完全沒有重複；不僅如此，她還擅長並喜好繪畫、甚至常常遠征外國開畫展、參展，在司法圈算是很獨特的存在。

進一步爬梳上述報導，亦可得知，郭豫珍曾進修師大美術研究所、還取得碩士學位；她產出的油畫作品，更曾多次入選國際展覽，甚至是法國巴黎大皇宮的「藝術之都」沙龍展，顯見其「才華」並不僅限於法界，還能跨足到藝術界。因此，她在司法圈甚至還被冠上「被司法耽誤的藝術家」等稱號。

新竹市長高虹安今（16）日收到涉貪案二審判決結果。（圖／翻攝自高虹安IG）

不過，雖然才華洋溢及穿著風格特殊，都不屬於應受外界責難的事情，但郭豫珍的判決品質，就時常躍上新聞版面、且備受質疑。媒體《上報》曾於2022年11月底刊登一篇評論，有位熟悉高院法官生態的「司法人士」透露，郭辦案時常不經準備程序、就連裁判書稿，甚至都時常交付法官助理代筆；同時更抨擊，當她知道調升最高法院法官無望，就將判決書稿寫得越來越簡單。該匿名人士甚至還酸，「誰當她的庭長都很無奈！」、「被司法耽誤的藝術家！」。

另據媒體《放言》調查，以上情事並非憑空捏造，因為大約5年前，當時的庭長張惠立審閱郭豫珍草擬的裁判書稿，發現存在許多瑕疵；不得以的情況下，只能致電郭豫珍來辦公室探討，準備大刀闊斧改動。沒想到，郭竟然派出法官助理報到，張惠立經了解後恍然大悟，原來該裁判稿竟是讓助理代筆；不僅如此，相關情事後來還是持續發生，張惠立終於忍不住，向上報請院長、請求「釋出」郭豫珍。

另一方面，郭豫珍過往經手政治案件，判決結果也都受到外界熱議；例如，檢方抗告陳水扁、鄭文燦羈押案時，她均同意發回更裁。以及，此次經手高虹安，她審到中途認為「有違憲之虞」，不僅停止審判、同時聲請釋憲；雖然後遭駁回，但這次郭仍撤銷高的貪污罪、僅以偽造文書輕判。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

原文出處：快新聞／高虹安二審法官有黑歷史？傳「找助理寫裁判書」 扁、燦都被她收押

