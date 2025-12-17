高虹安二審無罪將復職！黃暐瀚點破 2026 參選機率 99%：新竹成「藍白合」首個示範區將牽動這三縣市？

政治評論員黃暐瀚今（17）日分析高虹安助理費案二審改判無罪後的政治效應，指出高虹安將復職新竹市長，在市府迎接聖誕跨年，2026年參選機率高達99%。黃暐瀚更從票數解讀「藍白已實質合流」，認為新竹將成為藍白合作第一個示範區，並可能牽動新北、嘉義、宜蘭三縣市選情布局。

黃暐瀚：復職確定、參選機率99%

黃暐瀚表示，高虹安市長很快就會在新竹市政府復職，迎接即將到來的聖誕節與跨年活動，「對民眾黨支持者跟高虹安支持者來講應該是大好消息」。

他進一步分析，雖然高檢署後續可能上訴，但不會影響高虹安復職，「他現在就是在一審二審貪污改判無罪，依規定內政部就讓他回來當新竹市長」。黃暐瀚強調，高虹安2026年參選新竹市長的機率「非常高，幾乎是99%」。

反罷免票高於當選票 黃暐瀚：藍白已合流

黃暐瀚以具體數據分析藍白合作態勢。他指出，2022年高虹安在藍綠白三腳督中以9.8萬票當選新竹市長，但今年罷免案中，反對罷免票達到12萬票，「比他選新竹市長的票還更多」。

「顯然就是藍白合流了」，黃暐瀚分析，增加的約3萬票來自國民黨候選人林耕仁的支持者，「把林耕仁的那大概3萬多票會過來，所以就12萬票，反罷的票還高於當選的票」。

他認為，高虹安現在改判無罪要回來當市長，明年參選機率極高，「藍白的第一個示範區就出現了」。

鄭正鈐送花祝賀 國民黨2026恐不提人

談到新竹市選情，黃暐瀚觀察，國民黨立委鄭正鈐的花已經送到新竹市長辦公室，「那鄭正鈐如果不出來選，國民黨是不是就2026就沒有提人？」他認為，「示範區就看新竹，但是嘉義、宜蘭跟新北會跟在後面，但是領頭羊是新竹市」。

新竹模式能否複製？黃暐瀚點名三縣市

「這個對民眾黨來說，算不算就是他們想要看到的結果？」黃暐瀚指出，「宜蘭陳宛惠、新北黃國昌、嘉義張啟楷，有沒有辦法讓民眾黨的選將出來選，藍白合作就像高虹安在新竹市的反罷免有12萬票一樣？」

黃暐瀚以新北為例推演，「黃國昌出來，李四川的票給黃國昌，國民黨的支持者有沒有把票給高虹安反罷免？有嘛。那循這個模式，難道在新北市的藍跟白的選民團結投給其中一個人，不管是李四川還是黃國昌，那個人會不贏嗎？」

不過他也指出，國民黨支持者可能反彈，「可能就會有人說不行，有新竹就不用新北了」。黃暐瀚強調，「合不合都是各自政黨的事情，我只跟大家評估跟分析這個結果而已」。

黃暐瀚透露：國民黨內部仍挺李四川

針對新北市選情，黃暐瀚透露他所了解的國民黨內部看法，「國民黨的黨部也好或者是黨內的高層也好，認為還是李四川比較保險，因為畢竟他民調也比較高」。

他分析，雖然李四川表態要「交給年輕人」，但黨內仍有風險考量，「如果李四川不選，會不會有一些轉移不過去、投不了給黃國昌，有風險，所以不能輸給蘇巧慧情況之下，國民黨應該會很堅持新北市李四川」。

黃暐瀚也提到，雖然蘇巧慧曾上節目，但從各項民調來看，「他至少還沒有狂贏李四川」，顯示新北選情仍在膠著。

嘉義市關鍵差異：立委補選成變數

黃暐瀚指出嘉義市的特殊情況。他分析，「張啟楷當市長跟王美惠當市長會有兩個不同的狀況」。

「王美惠如果當市長，這個立委要補選就會出現一個缺，那或許就會有人講說，不然黃敏惠市長再回去當阿惠立委」，黃暐瀚說明，王美惠若當選市長，其立委席次需要補選，可能由前市長黃敏惠回任。

相對的，「張啟楷沒有這個問題，因為他是不分區，那就是後面的民眾黨的人補上了，差別在這裡」。黃暐瀚認為，這個選制差異將影響嘉義市的選情布局。

藍白競合關係浮現 後續發展待觀察

黃暐瀚總結，新竹市在高虹安二審無罪後，藍白合作的態勢已經相當明確，但其他縣市能否複製這個模式，仍有許多變數。「嘉義市目前看不出端倪，因為不知道到底誰要選，有兩個國民黨議員要選，那跟張啟楷比民調，可能到時候怎麼看，那個後續再看」。

他強調，無論是新北、嘉義或宜蘭，藍白之間的競合關係將在2026選舉中成為關鍵，而新竹市的發展將成為各方觀察的重要指標。