高虹安二審無罪後政途大逆轉？ 沈政男預言：復職、連任「幾乎沒懸念」

精神科醫師沈政男發文分析，高虹安二審無罪後，政途將出現關鍵轉折。（本刊資料照）

新竹市長高虹安涉詐領助理費，一審遭判有期徒刑7年4月並停職；今（16日）二審判決無罪，全案出現大逆轉。事實上，關心時事的精神科醫師沈政男在二審判決出爐前，就預言「高虹安貪污罪在二審將判無罪」，今天他更發文分析，「高虹安會復職，2026連任是探囊取物」。

二審無罪＋可易科罰金 沈政男：不影響市長職務

沈政男發文指出，高虹安在貪污案二審被判無罪後，另案涉及的「登載不實罪」因可易科罰金，即使未來三審定讞，也不致影響其市長身分與職務執行，等同掃除政治路上的最大障礙。

復職後直攻2026？「連任幾乎沒懸念」

沈政男進一步預測，隨著司法壓力解除，高虹安勢必復職，而在政治動能與聲勢回升下，2026年市長選舉連任「幾乎沒有懸念」，政途將出現明顯翻轉。

誣告罪三審也恐生變 判決將受影響

針對高虹安誣告罪二審遭判6個月徒刑一事，沈政男認為，高虹安已提出上訴，而在貪污案二審無罪的前提下，相關法律與事實認定勢必牽動誣告罪三審結果，不至於演變成影響市政運作的關鍵判決。

助理費除罪化修法 成貪污案三審「關鍵變數」

沈政男特別點出，立委陳玉珍所提的「助理費除罪化修法」，在高虹安二審無罪後，其正當性更形提升。他直言，若修法通過、明確界定立法院助理費非屬公務員等級公費，將使高虹安貪污案三審「幾乎沒事」。

區分兩種助理費樣態 「大水庫理論不該入罪」

沈政男強調，助理費貪污應區分兩種情況，一種是未聘助理卻虛報公帳，修法後仍應論罪；另一種則是「先墊後還」的所謂「大水庫理論」，本質並非貪污，而是為民代工作便利所衍生的行政問題。

批司法體制失衡 主張公開透明取代刑責

他也拿美國制度作對比，認為助理相關支出應全面公開，交由選民檢視，而非由司法單位以發票、收據瑕疵介入，甚至動輒入罪。他痛批台灣法政體制「空殼化」，從上到下皆在亂搞。

自認早有預測 強調「論述比猜測重要」

沈政男最後表示，自己早在一審時就判斷高虹安「不會有事」，並強調政治與司法分析不能只靠猜測，而應建立在證據、數據與對人性、行為科學的理解之上。

廣告 廣告

更多鏡週刊報導

快訊／貪污獲判無罪 高虹安：將依法復職，全力回到市政工作

高虹安二審改判貪污無罪 律師：為陳玉珍試辦助理費除罪

藍白轟不副署「毀憲亂政」 他反酸：因果循環，現在才談太晚了