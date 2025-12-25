高虹安二審無罪關鍵？林楚茵曬公文批：法官先射箭再找法制局畫靶

高虹安18日復職。新竹市政府提供



新竹市長高虹安涉助理費案二審獲判貪污部分無罪，法院採信立法院函覆資料，認定助理費屬於「實質補助、可彈性勻用」。對此，民進黨立委林楚茵今（11/25）日直指，判決關鍵所依據的立法院法制局報告，出現的時序與內容爭議頗大，質疑法制局是否成為替特定人士「洗白」的工具。

林楚茵指出，高院判決中，助理費被定性為「補助費」的見解，並非長期既有共識，而是源自立法院法制局今年3月才出具的第1751號報告。她強調，去年9月高等法院曾正式行文立法院詢問助理費性質，當時立法院回函內容中，完全未出現「助理費等同立委補助費」的說法。

林楚茵進一步指出，立法院法制局直到今年3月，才首度在1751號報告中，將助理費定性為「補助費」。隨後，高等法院主動函請立法院法制局提供這份報告作為參考資料，法制局於6月12日正式將1751號報告檢送高院。她質疑，這樣的時間順序顯示，並非立法院既有立場影響司法，而是司法先形成心證後，再回頭尋找有利論述支撐。

林楚茵表示，合理推論是法官「先射箭卻不敢畫靶」，在相關見解被憲法法庭拒絕後，轉而找立法院法制局「一起畫」，還在關鍵時點「生出」報告，替法官補強論點。

她也質疑，同樣涉及助理費問題，承審法官對前立委童仲彥態度嚴苛，卻對高虹安異常寬容，甚至不惜翻遍資料找理由為她解套，標準明顯不一，「這種高度貼合個案需求的『客製化』解套服務，難道就是高虹安『搞定司法』的精髓？」

林楚茵直言，立法院法制局職員領取公帑，本來應該是立法委員的內部智庫，提供中立、制度性的法律意見，如今是否已淪為司法判決的「法律遮羞布」？她也呼籲立法院長韓國瑜與立法院法制局，應對外說明1751號報告的形成背景與用途。

