高虹安二審無罪 劉世芳曝進度：已收到回復市長職務的公文

內政部長劉世芳。（王千豪攝）

新竹市長高虹安涉嫌違反《貪污治罪條例》利用職務上機會詐取財物罪的案件，台灣高等法院於16日撤銷台北地方法院一審有罪判決，改判無罪；內政部昨表示，高虹安依《地方制度法》規定可向內政部申請復職，將於收到其復職申請書後依法辦理。內政部長劉世芳今（17）天表示，昨天下班前已經收到新竹市政府的函，公文正在簽辦中。

立法院內政委員會今天繼續審查《詐欺犯罪危害防制條例》修正草案等35案，劉世芳會前接受媒體訪問，針對內政部是否已經收到新竹市政府要求回復高虹安市長職務的公文，劉世芳表示，昨天下班左右有接到新竹市政府的來函，請求讓高虹安回復新竹市長的職務，依據《地方制度法》第78條，現在公文正在簽辦當中。

至於需要多久時間，劉世芳僅說「內部如果完成其他簽辦程序的話，會相當的快」，並未給予具體天數。媒體追問高虹安薪水是否補發，劉世芳表示，復職以後就會照常給，這沒什麼，程序上怎麼走就怎麼走。

依照「公務員考核獎懲」規定，依法停職人員，於停職期間，得發給半數之本俸，至其復職、撤 職、休職、免職或辭職時為止。復職人員補發停職期間之本俸，在停職期間領有半數之本俸者，應於補發時扣除之。先予復職人員，應俟刑事判決確定未受徒刑之執行；或經移付懲戒，須未受撤職、休職之懲戒處分者，始得補發停職期間未發之本俸。

