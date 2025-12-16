高虹安二審無罪！吳思瑤批立院一動作救援

▲高虹安二審無罪！吳思瑤批「立院一動作出手救援」干預司法沒在演。（圖／記者呂炯昌攝）

新竹市長高虹安助理費案，高院逆轉改判使公務員登載不實罪判刑6月，可易科罰金，可上訴。民進黨立委吳思瑤表示判決的關鍵，在於立法院回覆高院的一紙函文，認定「編列立法委員公費助理經費是補助立法委員問政需要所須的財力不足，本質屬於立法委員補助費性質。」她痛批，這形同讓立法院自我背書，直接干預司法。

吳思瑤解釋，這份函文的白話文意義就是，「立法院說助理費本來就是立委個人的，所以高虹安沒有貪污問題。」她認為這變相證明了高虹安確實有將助理費挪為私用，但司法機關採信立法院說詞並照辦，使得高虹安得以在法律上脫罪。「立法干預司法，完全沒在演的耶」、「厲害了，立法院！立法院最大，一紙函文為高虹安脫罪」極度諷刺。

吳思瑤解讀這是政治上的操弄，稱這是「藍白合最高境界，立法干預司法，最新進化版。」她強調一向尊重司法，但面對這樣依循立法院單方說詞而作出的判決，實在讓公眾難以維持對司法公正性的尊重與信心。高虹安也對判決發布聲明，強調沒有貪污不法，至於其他法律認定，等收到判決書後再回應。



