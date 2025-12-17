高虹安二審貪汙改無罪！王定宇轟立院法制局幫解套：到底誰授意不實陳述

記者詹宜庭／台北報導

王定宇呼籲立法院法制局應該出來說清楚，到底是誰授意做虛偽不實的陳述。（圖／王定宇辦公室提供）

新竹市長高虹安涉嫌詐領助理費，二審逆轉從有期徒刑7年4個月改判6個月，得易科罰金18萬，貪污部分無罪。針對高等法院判決理由書指出，立法院函覆認為公費助理費本質屬於立委補助費性質，民進黨立委王定宇今（17日）批評，立法院法制局應該出來說清楚，到底是誰授意做虛偽不實的陳述，想要幫貪汙解套，且藍委陳玉珍助理費除罪化相關提案就是來自法制局，到底是誰指使，立法院行政單位應該出來向社會說清楚。

王定宇表示，法院判高虹安貪汙無罪，我們尊重法院的見解，但若來源是來自於立法院行政單位的回函，稱給助理的薪資是立委可以自由運用的補助款，就與事實不符。藍委陳玉珍助理費除罪化法案還未通過，且立法院預算文書中可清楚知道，助理的薪水是編在人事費科目之下，而在人事費的科目下是不能隨便流用的，甚至拿去買文具等，都可能涉及偽造文書，更何況將人事費作為私人花用，當然涉及貪汙，這非常清楚。

王定宇指出，助理費就是助理薪水，只能用在人事用途，若將助理費移作公務使用，就涉及偽造文書，若移作私人使用，就涉及貪汙，法律見解應該要有一致性。台北市議員童仲彥案與民眾黨高虹安案，兩者竟然有南轅北轍的見解，讓人匪夷所思。立法院法制局應該出來說清楚，到底是誰授意做虛偽不實的陳述，想要幫貪汙解套，且藍委陳玉珍助理費除罪化相關提案就是來自法制局，到底是誰指使，立法院行政單位應該出來向社會說清楚。

