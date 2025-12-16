高虹安二審貪汙改無罪...高院指立院函覆助理費本質是補助...王定宇痛批：韓國瑜的立院包庇犯罪而作偽證

目前停職中的新竹市長高虹安因任職立委期間涉詐領助理費，一審被判7年4月有期徒刑，二審今（16日）判決貪污的部分無罪，改依使公務員登載不實罪判6月徒刑，得易科罰金18萬元。針對高等法院判決理由書指出，立法院函覆認為公費助理費本質屬於立委補助費性質，民進黨立委王定宇批評，立法院的公費助理就是編在人事費項下，只能當人事費使用，「韓國瑜的立法院真的是為了包庇犯罪而作偽證！」

對於高虹安涉貪一案，高院表示，助理酬金及加班費「本質屬於立法委員補助性質」，初始直接撥入立法委員帳戶，由立法委員以雇主身分統籌管理；意即立法助理並非立法院職員。

然而，立法院法制局今年三月曾撰寫一份「立法委員聘任公費助理相關法制問題研析」，由法制局長郭明政掛名，當中即認為，「立法院組織法第32條」立法原意仍是「助理研究補助費」，而非人事薪資。



王定宇痛批，韓國瑜的立法院真的是為了包庇犯罪而作偽證，立法院的公費助理就是編在人事費項下，只能當人事費使用，根本不是編在獎補助項目。



王定宇表示，這恰好證明，如果中國國民黨的「貪污助理費除罪化」修法通過，把助理費的薪資變成立委議員的補助款，這些錢拿去洗頭、買公仔、吃飯等私用，就會變成沒事。



王定宇斥責，國民黨的貪污合法修法儘管尚未完成，但這位二審的法官是引用偽證形成無罪心證，這位法官真的是為了特定被告，體貼到放棄明辨秋毫依法判決的心秤了。

