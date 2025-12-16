高虹安二審貪汙無罪！刑期剩6個月還可易科罰金 四叉貓崩潰現場曝光

[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導

新竹市長高虹安在擔任立法委員期間，因涉嫌詐領助理費遭停職，一審依貪污罪判處7年4個月徒刑；案件上訴後，高等法院今（16）日宣判二審結果，撤銷貪污罪判決，改依公務員登載不實罪判刑6個月，得易科罰金18萬元，全案仍可上訴。網紅四叉貓第一時間在臉書發文，直喊崩潰。

判決結果曝光後，網紅四叉貓在臉書發文直呼崩潰，表示「七年四個月變六個月，只剩偽造文書罪而已......」網友也紛紛留言表達遺憾與憤慨「果然司法已經被搞定了」、「果然貪污助理費除罪化」、「司法真是個笑話」等等。

回顧案情，高虹安過去被指控在立委任內詐領約11萬元助理費，去年一審依貪污罪判刑7年4個月、褫奪公權4年；案件上訴後，高等法院今日宣判二審結果，撤銷貪污罪判決，改依公務員登載不實罪判刑6個月，得易科罰金18萬元。對此，高虹安回應，將依法完成復職程序，回到市長的工作崗位。

