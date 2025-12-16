高虹安二審貪污改判無罪 高檢署研議上訴

〔記者王定傳／台北報導〕停職中的新竹市長高虹安被控於立委任內涉嫌詐領助理費，一審被判刑7年4月，高和北檢均上訴，高虹安哽咽否認貪污，請求判她無罪，高檢署則建請對高虹安從重量刑，高虹安的前行政主任黃惠玟針對牽扯上助理費案當庭指責「前老闆」高虹安「欠我們(助理)一個真心的道歉」，高院今改判高虹安貪污罪為無罪，僅依「使公務員登載不實罪」判6月，得易科罰金18萬元；對此，高檢署今日表示將研議提起上訴。

北檢指控高虹安在不分區立委任內夥同助理黃惠玟等人虛報或浮報助理酬金、加值值班費，共詐得新台幣46萬多元，北院認定高虹安涉貪11萬6514元，依貪污治罪條例的利用職務詐取財物罪、使公務員登戴不實等罪判高虹安7年4月。

高院審理時，高虹安否認以人頭詐領助理費，強調申請加班費是行之有年的作法，且她的助理確實有加班，也在限額內申領助理費用、並與助理合意成立辦公室零用金，「零用金不是小金庫」、「未中飽私囊」，且她支出的費用早已超過被認定的貪污費用，主張她和４位助理都應判無罪。

高檢署主張，高虹安涉詐領助理薪資、加班費，且挪作辦公室零用金有私用情形，例如做為洗頭等費用，具不法意圖，建請從重量刑。

