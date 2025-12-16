高虹安二審貪污無罪可申請復職？ 內政部回應了

高虹安二審貪污無罪，將依法申請復職。（鏡報李智為攝）

停職中的新竹市長高虹安助理費貪污案，高院今（16日）二審改判她偽造文書罪判6月可易科罰金，高也喊將依法復職。對此，內政部回應，高可申請復職，收到申請後依法辦理。

高虹安因涉犯《貪污治罪條例》利用職務上機會詐取財物罪，去年7月底一審北院判處7年4月徒刑，褫奪公權4年，其市長職務遭停，改由邱臣遠代理。

而針對高虹安貪污二審獲判無罪，她表示將依法復職，儘速回到市長的工作崗位，內政部今表示，高虹安依地方制度法規定可向內政部申請復職，將於收到其復職申請書後依法辦理。

內政部說明，依地方制度法第78條規定，縣（市）長涉嫌違反圖利罪以外之貪污治罪條例之罪，經第一審判處有期徒刑以上之刑者，由內政部停止其職務，依前述規定停止職務者，如經改判無罪時，於其任期屆滿前，得准其先行復職。

