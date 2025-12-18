高虹安二審貪污無罪對比清潔員送電鍋案！簡舒培曝民眾「這1反應」！

論壇中心／綜合報導

新竹市長高虹安涉貪助理費案再二審大逆轉，貪汙罪撤銷，而背後的關鍵理由是立法院的函覆資料指稱，助理費本質屬「立委補助費性質」可彈性勻用，而法官也採信高虹安的「大水庫理論」，因高虹安用在聘請助理的支出，比一審認定貪污的金額還多，所以認定高等人均無貪污犯意。對此，民進黨台北市議員簡舒培在《頭家來開講》節目上也透露「民眾對此判決的真實反應」。

簡舒培表示，在選區發年曆時都有民眾來抱怨，「高虹安的案子這樣判怎麼對？清潔隊員把一個三十幾塊的電鍋拿去送人就被判刑3月、緩刑2年並褫奪公權1年，那高虹安拿著助理回捐的錢去買雙眼皮貼、去洗頭買書，居然可以沒事？」

兩案相對比之下，判決也讓民眾很難信任司法，而簡舒培也質疑，如果這些行為都合法都沒問題，「高虹安當時為何不敢大方的說，我洗頭的錢都是來自助理的加班費，為什麼不敢承認？」

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

原文出處：高虹安二審貪污無罪對比清潔員送電鍋案！簡舒培：民眾怨這樣對嗎？

