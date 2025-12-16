高虹安二審貪污無罪！僅偽造判６月 有望復職續任

（記者許皓庭／綜合報導）新竹市長高虹安涉貪案今（16）日二審宣判，結果出現驚天逆轉！高等法院撤銷一審 7 年 4 月的重罪判決，改判高虹安貪污部分無罪，僅依使公務員登載不實罪輕判有期徒刑 6 月、得易科罰金。依據《地方制度法》規定，高虹安將可申請先行復職，延續市長任期。這項判決讓她免於牢獄之災，也將牽動新竹政壇局勢。

圖／新竹市長高虹安涉貪案今（16）日二審宣判，撤銷一審 7 年 4 月的重罪判決，改判高虹安貪污部分無罪，僅依使公務員登載不實罪輕判有期徒刑 6 月、得易科罰金。（翻攝 高虹安

回顧全案始末，高虹安遭檢方指控在擔任立委期間，涉嫌浮報助理酬金及加班費，扣除實際支出後詐得 46 萬餘元。一審法院採信檢方見解，認定其與助理詐領 11 萬餘元，依《貪污治罪條例》利用職務機會詐取財物罪重判，導致其市長職務依法遭停職。然而，二審合議庭經審理後認定，高虹安並無貪污犯意，僅觸犯偽造文書罪，因此刑度大幅減輕，且無須入監服刑。

在審理過程中，高虹安多次出庭喊冤，強調自己初任立委對法規不熟悉，是參考其他辦公室作法才設立「零用金」制度。她主張該制度是由立委與助理共同出資維持辦公室營運，絕非其個人的「小金庫」，且款項並未用於私人物品或代墊款。她也在庭上感性表示，對於此案造成新竹市民、家人及助理的生活困擾深感抱歉，懇請司法還予清白。如今二審判決出爐，高等法院採信部分辯詞，認定其未涉貪污。

對於判決結果，民眾黨隨即發布聲明表達肯定，認為高等法院修正了一審失衡的量刑，並確認高虹安未涉及貪污。黨部強調，事實證明助理均有實際執行公務及加班，款項亦未流入私人口袋，此判決讓社會看見司法應有的公平性，也期盼此案能成為檢視類似案件的標竿，避免司法淪為政治攻防的工具。

儘管高虹安可望復職，但法律攻防恐尚未落幕。陽明交大法律學者林志潔分析，由於一、二審法律見解存在顯著差異，預料檢察官將上訴至最高法院。此外，高虹安目前尚有與旅美教授陳時奮的誣告案件纏身，未來一段時間恐仍需奔波於法院，在市政處理上可能面臨分身乏術的挑戰。至於判決是否衝擊明年縣市首長選情，林志潔認為，各政黨應聚焦於候選人的品格與專業，而非將勝選寄託於對手的官司結果，這才是選舉應有的健康態度。

