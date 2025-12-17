高虹安二審貪污無罪 劉世芳：內政部已收到復職申請

劉世芳表示，昨天下班前收到新竹市政府的來函，請求讓高虹安恢復市長的職務，依據地方制度法第78條，公文正在簽辦當中。（圖／報系資料庫）

高等法院16日對高虹安市長涉立委任內詐領助理費一案，二審依使公務員登載不實、改判刑6月得易科罰金。內政部長劉世芳今（17）日表示，昨天下班前收到新竹市政府的來函，請求讓高虹安恢復市長的職務，依據地方制度法第78條，公文正在簽辦當中。

劉世芳上午赴立法院內政委員會備詢前受訪，媒體詢問關於高虹安復職一事，她指出，昨天下班前收到新竹市政府的來函，請求讓高虹安恢復市長的職務，依據地方制度法第78條，公文正在簽辦當中。

媒體再問，簽辦時程大概要多久？劉世芳說，內部若完成其他簽辦程序，會相當的快。

至於停職期間的薪水會還給高虹安嗎？劉世芳表示，復職以後就照常，程序上怎麼走就怎麼走。

