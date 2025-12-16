高虹安二審貪污無罪 四叉貓崩潰揭3大不合理狠酸：高院好棒棒

高虹安（左圖）貪污案無罪，讓四叉貓難以接受。（資料畫面）

高虹安擔任立委時期涉嫌詐領助理費，一審遭判7年4月，遭停職新竹市長職務，檢辯雙方皆上訴，今（16日）二審貪污罪部分逆轉無罪，另公務員登載不實罪判6個月，得易科罰金18萬元。網紅四叉貓第一時間在臉書發文，直喊崩潰，之後又貼出高等法院新聞稿，狠酸：「用大水庫理論幫助理費除罪化好棒棒喔！」

檢調偵辦高虹安涉貪案，認為她涉嫌於2020年2月27日至同年12月31日期間，以浮報助理公費補助酬金及加班費方式，不法詐領約46萬餘元，依《貪污治罪條例》將高虹安及其辦公室4名助理提起公訴。一審認定高虹安確有犯罪事實，實際詐得金額為11萬餘元，判處有期徒刑7年4月，並褫奪公權4年。

二審高院合議庭引用《立法院組織法》第32條立法沿革，指出助理費相關規定的立法目的，性質應屬「實質補助，彈性勻用」，因此不構成貪污。四叉貓則整理高等法院新聞稿重點，指出3大不合理之處，狠酸判決有瑕疵：「用大水庫理論幫助理費除罪化好棒棒喔！」

四叉貓指出，高虹安與助理談好月薪7萬元，卻向立法院申報8萬元，不是貪污而是公務員登載不實罪；助理薪水回捐是補貼立委的財力不足，不算貪污；助理回捐總額46萬餘元，高虹安有11萬元挪為私用，但因私聘助理花費16萬元，超過挪為私用金額，所以無罪。網友也不平留言：「啊不是還沒除罪化嗎，怎突然超前部署了。」「欲判無罪，何患無辭。」





