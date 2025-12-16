高虹安二審貪污無罪 律師轟「顛覆是非」：為陳玉珍試辦貪污助理費除罪

高虹安挺過罷免案，貪汙一審判決又被撤銷，將復職新竹市長。資料照片。李政龍攝



新竹市長高虹安因立委期間涉詐助理費一案遭停職，今天（12／16）二審宣判大逆轉，貪污部分無罪，僅依公務員登載不實判刑6個月。依《地方制度法》第78條規定，高虹安將可復職，把新竹市長剩餘一年多任期當完。對此，律師黃帝穎直言，高院法官的見解，等於變相鼓勵立委苛扣助理費的貪污風氣，這讓社會無法接受。

高虹安被指控，在立委任職期間，涉嫌浮報詐領助理費46萬30元，作為私人小金庫。去年7月26日一審宣判，高虹安利用職務機會詐領11萬6514元，重判7年4月，褫奪公權4年，因此停止市長職務，由同黨的邱臣遠代理新竹市長。

律師黃帝穎就發文痛批，高虹安貪污被高院特殊法官改判無罪，其實不意外。因為從高院特殊法官之前聲請釋憲，就可以看出對於高虹安多所迴護。但是法官這樣的見解，變相鼓勵立委苛扣助理費的貪污風氣，跟藍白現在想要提的助理費除罪修法方向如出一轍，社會無法接受。

黃帝穎直言，高虹安辦公室三個主任認罪貪污，在高院特殊法官眼裡，是助理自己傻，自願上繳薪資，又自願認罪，簡直為陳玉珍試辦貪污助理費除罪，顛覆一般人是非對錯底線。支持檢察官上訴。

