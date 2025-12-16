高虹安二審貪污無罪！改依偽造文書罪輕判6月 周榆修：她被司法追殺很煎熬

高虹安貪污二審無罪，支持者聲援，民眾黨秘書長周榆修、副秘書長許甫豎起大拇指比讚。廖瑞祥攝



新竹市長高虹安因涉嫌詐領46萬元助理費被起訴，一審依貪污罪重判7年4月，二審今天改依偽造文書輕判6月、得易科罰金。消息一出，小草歡聲雷動大喊「清清白白」，民眾黨秘書長周榆修表示，用這種追殺的方式對高虹安，對她而言是一種煎熬，今天的判決很清楚，「她沒有貪污、不是貪污犯」，他喊話說民進黨政府，希望停止用雙標方式處理自己的政敵，停止司法追殺。

民眾黨秘書長周榆修、副秘書長許甫今天都趕來高院聽判，聽到判決結果，圍在高院的小草群眾異常興奮，大喊「高虹安清清白白」。

廣告 廣告

高虹安二審擺脫貪污罪。資料照。取自高虹安臉書

周榆修表示，高院今天的判決很清楚、明白的昭告全台灣社會，高虹安市長沒有貪污，他二度強調，高院判決很清楚明白的向全台灣人民說明，高虹安市長沒有貪污。

周榆修表示，希望民進黨政府把國家搞得四分五裂的同時，應該從這個判決開始，停止撕裂國家，停止用雙標方式處理自己的政敵，停止用司法追殺的方式再度把國家陷入混亂。

記者問到，是否考慮提起相關復職的舉動？周榆修回應說，這部分應該依照《地方制度法》相關規定辦理。記者又問到，針對高虹安被判偽造文書罪的意見，周榆修強調，尊重高院法官的判決，但他說，「這幾年來，從這案開始，用這樣追殺的方式對虹安，對她而言是一種煎熬，今天的判決很清楚，她沒有貪污，她不是貪污犯。」

民眾黨秘書長周榆修表示，高虹安這幾年被司法追殺，很煎熬。廖瑞祥攝

更多太報報導

大逆轉！高虹安涉貪脫身了 一審重判7年4月 二審改依偽造文書輕判6月

高虹安二審貪污無罪！將拿回新竹市長 高院「光速審案」過程曝光

柯文哲涉收黑錢辯「轉手」！ Excel Pay變出幾千萬 檢察官嘆：明知真相卻相信謊言？