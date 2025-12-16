高虹安二審貪污無罪！民眾黨支持者嗨翻 他疑惑：是偽造文書有罪市長

高虹安二審判決大逆轉，貪污無罪，改依《偽造文書罪》判處6月，可易科罰金。（本刊資料照）

高虹安遭控在立委任內的貪污助理費案，原本一審依《貪污治罪條例》判刑7年4月、褫奪公權4年，不過高院今（16）日二審判決大逆轉，貪污無罪，改依《偽造文書罪》判處6月，可易科罰金。民眾黨發出聲明「讓社會看見司法本該有的公平性」，支持者也嗨翻湧入留言。退休警察、知名球評石明謹今疑惑po文，一堆人都在歡呼，「但是卻能夠接受她是偽造文書有罪的市長」。

高虹安高院二審判決今天出爐，原本的貪污案逆轉變成無罪，改依《偽造文書罪》判處6月，可易科罰金。高虹安隨後發布聲明，將依法並儘速完成復職程序，回到新竹市長的工作崗位。

廣告 廣告

民眾黨也發布聲明，提到高院願意重新檢視一審失衡的量刑結果予以修正，且認定高虹安市長未涉及貪污、還予高市長清白，「讓社會看見司法本該有的公平性。」該篇聲明曝光後，有許多支持者興奮留言，「準備反擊」「太棒了」「最棒的聖誕禮物！」

對此，石明謹今於臉書疑惑po文，一堆人都在歡呼高虹安貪污無罪，「但是卻能夠接受她是偽造文書有罪的市長」。許多網友則留言表示，「司法總是活來死去的XD」「所以現在還要說民進黨操縱司法嗎？」「比清潔隊的電鍋案還輕……」。

更多鏡週刊報導

高虹安二審改判貪污無罪 律師：為陳玉珍試辦助理費除罪

李登輝24年前談「增軍費」4點對話曝光 讓他驚呼：無違和感

憂濫權立法侵蝕民主 賴清德嚴正呼籲：即刻撤回違憲爭議法案