高虹安二審貪污無罪！民眾黨發聲明遭酸 網狂問1事：還蹭

高虹安去年一審被判刑時就宣布退出民眾黨。（本刊資料照）

新竹市長高虹安在立委任內涉嫌貪污助理費、浮報加班費等情事，去年7月一審被依《貪污治罪條例》利用職務詐取財物罪判刑7年4月、褫奪公權4年，未料如今二審判決出爐，高院認定涉嫌貪污部分無罪，改依偽造文書罪判6月，可易科罰金。台灣民眾黨隨後也發出聲明做出回應，不過事實上高虹安在去年7月一審後就宣布退黨，有些網友不以為然表示：「人家退黨了你也要在那邊蹭？」

高虹安貪污部分在二審逆轉獲判無罪，民眾黨上午發出聲明表示，「高等法院願意重新檢視一審失衡的量刑結果予以修正，且認定高虹安市長未涉及貪污、還予高市長清白，讓社會看見司法本該有的公平性。」

民眾黨也強調，司法不應成為政治攻防的工具，更不應因人設案、因黨設標準。期盼此一判決，能成為檢視過往類似案件的起點，讓司法真正回歸公平、公正與人民信賴。

司法又活了？ 網憶高虹安「早已退黨」

民眾黨因高虹安、柯文哲等案，先前狂轟檢調是執政黨的鷹犬、痛批司法已死，如今高虹安二審大逆轉，他們也改口稱司法「回歸公平」，聲明下方就有些網友留言狠譏：「司法又死 了 司法又活了 耶穌嗎」「這時候民進黨又沒有干涉司法了？」「司法不是民進黨的鷹犬嗎？小草怎麼不問高虹安是不是有民進黨證」「還是偽造文書啊，清清白白白你媽。」「那如果之後阿北有罪的話 司法是公還是不公阿？」

另外也有網友回想起，2024年7月高虹安因涉詐助理費一審被判有罪後，立刻宣布退出民眾黨，因此高的官司與民眾黨已無關聯，不少人在民眾黨聲明下方留言直問：「高虹安不是退黨了嗎？」「干你民眾黨屁事？她不是退黨了嗎？現在表示你們一直在打假球欺騙就是了？」「為什麼他要退黨啊 這麼會挖的人才」。

