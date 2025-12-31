高虹安二審貪污無罪 高檢署仍在研議上訴、截止日明年1月7日

〔記者王定傳／台北報導〕新竹市長高虹安被控立委任內涉詐領助理費，台北地院一審判刑7年4月，高本人和台北地檢署均上訴，二審高等法院17日判決大逆轉，改判高無罪，僅依刑法使公務員登載不實罪，輕判高6月徒刑，得易科罰金18萬元；據了解，高檢署已在18日收到判決，仍在研擬上訴理由，本案上訴截止日期從收到判決書的隔日19日起算20天，至明年1月7日截止。

據了解，高檢署是在12月18日星期四收到高等法院的判決，上訴期間依法為20日，自翌日起算，不算收件當日，截止日為明年1月7日。

北檢指控高虹安擔任民眾黨不分區立委時，涉虛報助理費、加班費，詐得新台幣46萬多元；北院認定高涉貪11萬6514元，依貪污治罪條例的利用職務詐取財物、使公務員登載不實罪判高7年4月，助理黃惠玟、王郁文、陳奐宇3人被判1至2年不等徒刑、緩刑3至5年，陳昱愷無罪。

全案上訴高院後，高院合議庭認定立委助理費性質屬「實質補助、彈性勻用」，且高無貪污犯意，改判無罪，同案助理的罪名均和高虹安相同，分別判黃惠玟4月、王郁文3月、陳奐宇2月徒刑，可易科罰金，均緩刑2年，陳昱愷無罪。高檢署在當日即表示研議上訴。

