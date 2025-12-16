高虹安二審貪污無罪...黃帝穎酸「高院特殊法官」見解異常鼓勵苛扣助理費風氣：跟藍白除罪化方向一致

新竹市長高虹安涉詐助理費案，台灣高等法院今（16）日宣判貪污無罪，改依偽造文書罪判6個月可易科罰金。律師黃帝穎直言，「高院特殊法官」見解異常，變相鼓勵立委苛扣助理費的貪污風氣，跟藍白現在想要提的助理費除罪修法方向如出一轍，社會無法接受，支持檢察官上訴。

黃帝穎今日在臉書發文表示，高院特殊法官為陳玉珍試辦貪污助理費除罪，高虹安辦公室三主任認罪貪污，但高虹安竟遭高院改判貪污無罪，高院特殊法官見解罕見異常，支持檢察官上訴。

「高虹安貪污被高院特殊法官改判無罪，其實不意外」，黃帝穎說，這從高院特殊法官之前聲請釋憲，就可以看出對於高虹安多所迴護。

黃帝穎再說，但是法官這樣的見解，變相鼓勵立委苛扣助理費的貪污風氣，跟藍白現在想要提的助理費除罪修法方向如出一轍，社會無法接受。

黃帝穎強調，高虹安辦公室三個主任認罪貪污，在高院特殊法官眼裡，是助理自己傻，自願上繳薪資，又自願認罪，簡直為陳玉珍試辦貪污助理費除罪，顛覆一般人是非對錯底線，支持檢察官上訴。

（圖片來源：黃帝穎臉書、三立新聞）

