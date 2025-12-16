高虹安二審貪污罪撤銷 律師質疑這事：期待高院能有足以服眾的論據

記者李鴻典／台北報導

新竹市長高虹安涉詐助理費案今（16）日二審宣判，撤銷貪污罪，依使公務員登載不實罪，改判高虹安6月有期徒刑，得易科罰金。對此，陳又新律師說，在國民黨立委陳玉珍【助理費挪用除罪化】草案都還沒通過的現在，高院如何認定立委有權使用助理費？等判決理由出來，期待高院能有足以服眾的論據。

新竹市長高虹安涉助理費案，二審撤銷貪污罪（圖／翻攝自高虹安臉書）

一審法院判決指出，高虹安自民國109年2月1日起至111年12月25日止，擔任立法委員，浮報助理酬金及加班費犯罪所得新台幣11萬6514元，依貪污治罪條例利用職務機會詐取財物罪判決7年4月徒刑，褫奪公權4年。高虹安及檢方均提起上訴，二審由台灣高等法院審理。

廣告 廣告

二審高等法院16日宣判，依使公務員登載不實罪，判處高虹安6月有期徒刑，得易科罰金。貪污治罪條例部分，撤銷。可上訴。

陳又新律師對此表示，高虹安二審改以【使公務人員登載不實罪】，從7年4個月改判6個月得易科罰金。高院要做出上開判決，足以推測高院有以下幾點認定：

1. 核銷助理費的單據不實（代表有被挪用）。

2. 助理費遭挪用的用途是【公務支出】。

3. 【立委有權】挪用助理費。

陳又新律師直言，從一審審理時新聞報導的證據資料，高院為何認為【洗頭、買衛生棉】也算公務支出？

他表示，在陳玉珍【助理費挪用除罪化】草案都還沒通過的現在，高院如何認定立委有權使用助理費？等判決理由出來，期待高院能有足以服眾的論據。

更多三立新聞網報導

二審大逆轉！高虹安改判6月得易科罰金、貪污無罪 國民黨：沉冤得雪

高虹安涉貪二審逆轉無罪 內政部：可申請復職 收到申請後依法辦理

高虹安二審逆轉「撤銷貪污罪」 黃帝穎：為陳玉珍試辦貪污助理費除罪

高虹安助理費案二審大逆轉！民眾黨：讓社會看見司法本該有的公平性

