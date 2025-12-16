高虹安二審貪污罪撤銷 民眾黨：讓社會看見司法的公平性

▲ 圖/資料照

台北市 / 吳欣蓉 綜合報導

新竹市長高虹安遭控任職立委期間涉嫌詐領助理費，一審依「利用職務機會詐取財物罪」判處有期徒刑7年4月，褫奪公權4年；今(16)日改依「公務人員登載不實罪」判刑6月，得易科罰金。貪污治罪條例部分撤銷，可上訴。對此，民眾黨表示，本案自偵辦以來，已一再證明高虹安在立委任內並無任何款項流入個人口袋，而高院對一審量刑結果予以修正，還予高虹安清白，讓社會看見司法本該有的公平性。

民眾黨表示，高等法院願意重新檢視一審失衡的量刑結果予以修正，且認定高虹安市長未涉及貪污、還予高市長清白，讓社會看見司法本該有的公平性。指出本案自偵辦以來，外界高度關注的爭點，始終在於「是否有人頭詐領」、「是否有中飽私囊」，但事實已一再證明，高虹安在立委任內，助理確有實際加班、實際投入公務服務，相關支出亦多用於公務用途，並無任何款項流入個人口袋，更非以助理費作為私人不法所得。

民眾黨重申，司法不應成為政治攻防的工具，更不應因人設案、因黨設標準，期盼此一判決，能成為檢視過往類似案件的起點，讓司法真正回歸公平、公正與人民信賴。

