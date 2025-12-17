高虹安二審貪污逆轉判無罪 黃智賢怒轟政壇敗類：大家可以接受？

高虹安二審宣判大逆轉，貪污無罪，改依《偽造文書罪》判處6月，可易科罰金。（本刊資料照）

新竹市長高虹安遭控在立委任內的貪污助理費案，一審依《貪污治罪條例》判刑7年4月、褫奪公權4年，但昨（16）日高院二審結果大逆轉，貪污無罪，改依《偽造文書罪》判處6月，可易科罰金。黃智賢昨天開直播談及此事，批評二審法官郭豫珍，「法條清清楚楚，憑什麼判她（高虹安）沒有貪污」，黃更怒轟高虹安政壇敗類，並強調政壇豺狼虎豹何其多，「吃老百姓的肉、喝老百姓的血」。

黃智賢昨天在YouTube頻道「黃智賢夜問」開直播時，直接談論起高虹安二審貪污無罪事件。她強調法律有清清楚楚規定助理費的運用，這筆錢也是由老百姓納稅錢付的，這些助理費應該直接進到助理的薪水裡，「你不要把髒手伸進來」，過去所有要去偷、拐、騙，或者詐領助理費的人，「全部都是貪污罪！」

黃智賢不滿批評二審法官郭豫珍，「我用我的納稅錢去養妳，我真的覺得，呸！」明明法條清清楚楚在那，憑什麼判高虹安沒有貪污。至於高虹安說自己是清白的，黃智賢打臉強調，「妳（高虹安）哪有清白？郭豫珍也說妳偽造文書，那妳為什麼偽造文書？如果不是為了錢，妳為什麼要偽造文書？」

黃智賢呼籲檢察官一定要上訴，因為她不服此判決，「高虹安欺壓她欺壓助理那種嘴臉」，要助理回捐薪水給辦公室，再將這些錢當作自己私人的花銷。黃智賢更怒轟高虹安是台灣的政壇敗類，並指這種豺狼虎豹何其多，「吃老百姓的肉、喝老百姓的血」。最後她也反問大家，如果自己的哥哥、台南市長黃偉哲幹這種事情，「大家可以接受嗎？」

