高虹安二審貪污逆轉！竹市府「復職公文」已送出 邱臣遠：期待回歸

記者羅欣怡／新竹報導

新竹市長高虹安被控任職立委期間涉嫌詐領助理費，今（16日）二審逆轉撤銷貪污罪，僅依《使公務員登載不實罪》判6個月得易科罰金。據了解，新竹市政府在二審宣判後第一時間，已向內政部提出復職申請，若照當時一審宣判時的停職速度，高虹安最快這兩天就可以復職。

新竹市政府民政處表示，依據地方制度法第78條第2項，依前項第一款或第二款停止職務之人員，如經改判無罪時，於其任期屆滿前，得准其先行復職。民政處指出，市府已依照相關規定，於今宣判後第一時間向內政部提出復職申請。

即將完成現階段任務的新竹市代理市長邱臣遠表示，非常恭喜高虹安，期待她回歸市府。（圖／翻攝畫面）

隨著高虹安的復職，代理市長邱臣遠也將交出市長之位，今日他出席記者會時，也被問及相關問題。邱臣遠指出非常恭喜高虹安終於司法還他清白與公道，市府團隊也期待高虹安能夠盡快復職，跟大家一起繼續打拚，並帶領市政府穩定前行，也希望內政部能夠盡快通過復職申請，市政府也在第一時間責成相關局處，盡快做好相關交接工作。

邱臣遠指出，市府團隊都非常期待高虹安的回歸，代理市長的這段時間，他非常感謝市府的各級同仁，不管是面對大罷免的挑戰，還是對於市政的穩定推動，其實大家都親力親為，然後如履薄冰亦步亦趨的穩定推動，「在這個值得慶祝的時刻，我們也期待高市長的盡快回歸代理制度的市政穩定」。

有媒體問到明年新竹市首長的人選規劃，同時身兼民眾黨新竹黨部主委的邱臣遠則是避達，沒有回應。

