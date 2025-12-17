高虹安二審輕判準備復職 參加公開活動心情特好

高虹安表示，希望早點回到市府崗位打拼市政；對於是否爭取連任，以及何時申請恢復民眾黨籍，目前沒想那麼多。（圖：彭清仁攝）

二審獲輕判6個月的新竹市長高虹安，雖然復職公文尚未收到，但滿血復活的她，今天（17日）上午參加公開活動時，立即吸引媒體和基層里長的關注。高虹安受訪時表示，希望早點回到市府崗位打拼市政；對於是否爭取連任，以及何時申請恢復民眾黨籍，目前沒想那麼多。

高虹安參加公開活動，不少基層里長到場祝賀高虹安重回市府。（圖：彭清仁攝）

高虹安在立委任內助理費弊案，一審高虹安被依利用職務詐取財物罪名，判刑7年4個月徒刑。不過二審判決16日出爐，高院合議庭撤銷貪污罪名，改依偽造文書罪名，判處高虹安6個月徒刑，可易科罰金。停職中的高虹安也確定可復職回到新竹市政府。上午高虹安參加在巨城舉辦的公開活動，高虹安的好心情全寫在臉上，許多里長也到場祝賀，氣氛相當熱鬧活絡。

高虹安受訪時表示，在經歷2022年當選市長，以及大罷免新竹市民的力挺，通過兩次民意託付，因此只想儘快的回到市府的崗位，繼續為市民服務。對於媒體關注的2026年新竹市長選舉，高虹安指出，近期未特別關注選舉布局，任何有志投入市政、服務市民者，選舉都是公共討論的平台，並予以祝福。復職後是否回到民眾黨，高虹安指出，目前未與黨內討論，現階段最重要的是復職後持續推動既有市政政見，黨籍與選舉規畫暫不列入考量。談及立法院討論助理費修法，高虹安表示，相關制度長期存在模糊空間，盼立法院兼顧助理權益，將法條明確化，避免民代誤觸法網、增加司法負擔。（彭清仁報導）