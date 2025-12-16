高虹安二審逆轉勝可望復職 民眾黨：司法真正回歸公平、公正

新竹市長高虹安。資料照。廖瑞祥攝



新竹市長高虹安涉及詐領助理費案，一審判處有期徒刑7年4月因此遭停職，不過高等法院今（12/16）宣判二審結果，貪汙部分無罪，依公務員登載不實判刑6月，得易科罰金18萬，根據《地方制度法》規定，高虹安可復職。對此，民眾黨表示，事實已一再證明，高虹安在立委任內，助理確有實際加班，並無任何款項流入個人口袋，如今判決讓司法真正回歸公平、公正與人民信賴。

對於高虹安詐領助理費案二審逆轉勝，有望復職，民眾黨表示，高等法院願意重新檢視一審失衡的量刑結果予以修正，且認定高虹安未涉及貪污、還予高清白，讓社會看見司法本該有的公平性。

民眾黨指出，這案件從偵辦以來，外界高度關注的爭點，始終在於「是否有人頭詐領」、「是否有中飽私囊」，但事實已一再證明，高虹安在立委任內，助理確有實際加班、實際投入公務服務，相關支出亦多用於公務用途，並無任何款項流入個人口袋，更非以助理費作為私人不法所得。

民眾黨重申，司法不應成為政治攻防的工具，更不應因人設案、因黨設標準，希望高等法院的判決能成為檢視過往類似案件的起點，讓司法真正回歸公平、公正與人民信賴。

