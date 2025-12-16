高虹安二審逆轉撤銷貪污罪 將回歸新竹市長職務

新竹市長高虹安涉嫌在立委任內詐領助理費案，台灣高等法院今（16）日作出二審判決，撤銷一審《貪污治罪條例》職務詐欺罪名，改依《刑法》使公務員登載不實偽造文書罪判處有期徒刑6月，可易科罰金且可上訴。歷經1年4個月的停職後，高虹安在任期屆滿前得准先行復職，未來將正式回歸市長職務。

高等法院二審宣判高虹安貪污罪不成立。（圖／高虹安臉書）

高虹安被控於民國109年擔任民眾黨不分區立委期間，虛報助理酬金及加班費，涉嫌詐領46萬餘元。檢方依《貪污治罪條例》職務詐欺、《刑法》偽造文書等罪起訴高虹安及4名助理。去年7月26日，台北地方法院一審判決高虹安有期徒刑7年4月、褫奪公權4年，高虹安隨即提起上訴。

廣告 廣告

新竹市代理市長邱臣遠。（圖／邱臣遠臉書）

一審判決後，高虹安遭停職處分，由副市長邱臣遠代理市長職務至今。二審經開庭辯論終結後，16日宣判大逆轉，撤銷貪污罪名，改判《刑法》使公務員登載不實偽造文書罪6個月，可易科罰金且可上訴。

然而，誣告案仍是高虹安連任之路的關鍵變數。該案二審判決6月徒刑、不得易科罰金，上訴後若三審認為原判決沒有適用法律問題而駁回上訴，判決即告定讞。高虹安雖可申請社會勞動服務，但須由檢察官裁量。若獲准服社會勞役，不影響其參選連任；但若未獲准即須入監服刑，如果在明年4月過後執行，高虹安極有可能無法趕上參選登記。

延伸閱讀

高虹安案二審16日宣判 沈政男預言判無罪：法官根本審不下去

明新科大副教授貼文惹議！校方聲明個人行為 徐巧芯：丁丁老師自甘墮落

被判賠林智堅30萬 陳智菡不服將提上訴：對抗不公不義到底