高虹安二審逆轉新竹市府火速申請復職！內政部：收到後依法辦理

新竹市長高虹安在立委任內涉詐助理費案，高院二審逆轉，改依使公務員登載不實偽造文書判刑6月，得易科罰金，高虹安復職有望，新竹市政府也向內政部提出復職申請。內政部表示，高虹安依地方制度法規定可向內政部申請復職，將於收到其復職申請書後依法辦理。

二審判決出爐後，高虹安表示，將依法並儘速完成復職程序，回到市長的工作崗位，持續承擔市民所託付的責任，把全部心力放在城市建設與市民福祉上。據了解，新竹市政府也已依照相關規定，在第一時間向內政部提出復職申請。

內政部表示，高虹安市長依地方制度法規定可向內政部申請復職，將於收到其復職申請書後依法辦理。

內政部說明，依地方制度法第78條規定，縣（市）長涉嫌違反圖利罪以外之貪污治罪條例之罪，經第一審判處有期徒刑以上之刑者，由內政部停止其職務，依前述規定停止職務者，如經改判無罪時，於其任期屆滿前，得准其先行復職。

