高虹安二審逆轉貪污無罪變利多 國民黨中央地方力挺她連任

新竹市長高虹安涉立委任內詐領助理費，高等法院二審宣判出現大逆轉，貪汙部分無罪過關，除了可復職，並將促成「藍白合」和連任大利多。（圖片來源／高虹安臉書）

停職的新竹市長高虹安涉立委任內詐領助理費，高等法院今（16）日二審宣判出現大逆轉，僅依公務員登載不實判刑6月，得易科罰金18萬，貪汙部分無罪過關。地方人士稱，未來在收到內政部公文後，即可回任市長。

高虹安回應如下： 針對今日判決結果，高等法院合議庭已明確認定，我在相關案件中並無貪污不法，對此我尊重並感謝合議庭就事實所作出的判斷。 至於判決中涉及的其他法律認定，將待收受判決書後再行回應。 我將依法並儘速完成復職程序，回到市長的工作崗位，持續承擔市民所託付的責任，把全部心力放在城市建設與市民福祉上。 感謝所有市民朋友的關心與支持，也感謝這段期間堅守崗位的新竹市政府團隊。未來，我會以更謙卑、也更謹慎的態度，持續為新竹市努力。

高虹安貪污獲判無罪成為選舉連任大利多，她在解職期間仍勤走地方，宣傳市政建設，展現連任強烈決心。地方人士稱，在闖過貪汙罪後支持者士氣大振，變成大利多，一來可打「悲情牌」，二來更成「藍白合」的優先選擇。

新竹市是民眾黨創黨主席柯文哲的「本命區」，也是白營在明年縣市長選舉「當仁不讓」的選區。

藍營將禮讓促成「藍白合」，檢方是否提出上訴待觀察

知情人士透露，國民黨中央與地方已達成共識，高虹安如果拿掉官司「不確定因素」，將會禮讓和促成「藍白合」。

不過，檢方對她求處重刑，是否會提出上訴還有待觀察，如果進入三審，僅會維持原判和發回更審，如果更審很可能會拖到明年縣市長選舉後，並不影響高虹安尋求連任。

新竹市長高虹安表示，將依法並儘速完成復職程序，回到市長的工作崗位，持續承擔市民所託付的責任，持續為新竹市努力。（圖片來源／高虹安臉書）

而這項判決先前已有跡可尋，因為高等法院去年11月間首度開庭審理，合議庭法官認為關鍵法條《立法院組織法》第32條規定違反明確性原則，有侵犯保障公務員身分的違憲之虞。

高等法院在今年初裁定停止審理，同時送請司法院憲法法庭釋憲，因司法院不受理，全案才又再回到高等法院繼續審理。

誣告案成最後「攔路虎」，三審三種可能變數多

不過，高虹安連任之路還有另外一顆「不定時炸彈」。即旅美教授陳時奮自訴誣告案，他因發表高被指導教授除名等評論，被提告加重誹謗罪，在不起訴後，反向提出誣告。

結果二審判決高虹安6個月徒刑，並已進入三審程序，最快會在年底定讞。選舉專家分析三種可能，一是發回更審，一樣會再拖一段相當長的時間，二是如果定讞又不能改服社會勞動役的話，則高還是會被中央解職。

第三種為定讞後，檢察官也同意改服社會勞動役，即能避開被被解職的情況，他認為，新竹市長這局還是有複雜的變數存在，要看誣告案的後續發展而定。

民進黨新竹市黨部則表示，「尊重司法」的立場不會改變，相信地方與黨中央會推出明年新竹市長最合適的人選，「新竹隊」會竭盡全力，團結爭取市民的認同與支持。

台北地院是在一審認定，高虹安涉犯《貪汙治罪條例》利用職務機會詐取財物罪，以及《刑法》使公務員登載不實偽造文書2罪，從重依職務詐欺貪汙罪，判決有期徒刑7年4月，褫奪公權4年 ，沒收犯罪所得11萬6514元。

