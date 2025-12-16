社會中心／綜合報導

高虹安涉貪的案件大逆轉！高虹安在立委期間，涉嫌浮報助理費及加班費，涉嫌貪汙，一審重判7年4個月，褫奪公權4年，高虹安也因此停止新竹市長職務，但高院法官認為，高虹安主張大水庫理論，沒有詐財的不法意圖，改以偽造文書，使公務員登載不實，判6個月，得易科罰金18萬，引發輿論譁然。

高虹安任職立委期間，涉嫌詐領助理費11萬多元，一審被依利用職務機會詐取財物罪，判7年4個月，褫奪公權4年，也被停止新竹市長職務，案件上訴高院後，二審結果大逆轉，高虹安改判使公務人員登載不實罪，判6個月得易科罰金，貪污無罪！其他助理，也都減刑可易科罰金。

高虹安二審逆轉貪污無罪！ 高院「這理由」疑跟陳玉珍有關

民眾黨副祕書長周榆修：「從這個案子開始，用這樣追殺的方式對虹安，那對她來講一定是一個煎熬。」

二審判決核心理由在於，對立法院公費助理經費，法律性質的重新定義。無罪理由當中，立法院函覆認為，助理費相關規定的立法目的，性質屬於實質補助、彈性勻用，助理酬金及加班費，本質是補助立委問政財力不足費用。立委王定宇就說，立法院的公費助理就是編在人事費項下，只能當人事費使用，根本不是編在獎補助項目，直呼韓國瑜的立法院，真的是為了包庇犯罪而作偽證。

立委（民）沈伯洋：「高院給出來的理由是，因為他們問了立法院，而立法院這邊回覆說，助理費本來就是立法委員的，陳玉珍之前還特別提出修法，要把助理費變成是立法委員的，想讓立法委員的貪污就地合法。」

非本案律師黃帝穎：「高院對高虹安無罪的判斷，卻引用的是立法院的函釋，而去解釋說這個立委的助理費，是屬於立委的補助款，因此案件經檢察官上訴之後，可能很難被最高法院，維持無罪的這樣的一個意見。」





連律師也覺得高院的解釋落差很大！更批評這回判決，簡直為陳玉珍試辦貪污助理費除罪，顛覆一般人是非對錯底線，跟藍白兩黨，想要提出的助理費除罪修法方向，如出一轍。

政治評論員Grace吳靜怡：「陳玉珍提出來的草案裡面，也出現在立法院函覆裡面，中間的巧合交叉的那一個點是誰，會不會就是韓國瑜，立法院的法制局。」

這次二審判決，承審法官等於把大水庫理論搬出來判決，如今高檢署決定上訴，高虹安恐怕沒那麼容易脫身。

原文出處：高虹安二審逆轉貪污無罪！ 高院「這理由」疑跟陳玉珍有關

