高虹安二審逆轉輕判6月 台高檢署：研議提起上訴

因詐領11萬餘元被一審判法依貪污罪重判7年4月徒刑的新竹市長高虹安，今日二審大逆轉，貪污無罪改依偽造文書罪輕判6月，得易科罰。對於這個結果，台高檢署今日明確表示「研議提起上訴」。

台北地檢署查出，新竹市長高虹安在民眾黨不分區立委期間，與前辦公室行政主任黃惠玟（綽號小兔）、前辦公室主任陳奐宇、前公關主任王郁文（綽號水母）及前法務主任陳昱愷，共謀浮報詐領助理費46萬30元，作為私人小金庫。將高虹安等5人依《貪污治罪條例》利用職務機會詐取財物、偽造文書等罪起訴。

去年7月26日，台北地院審理後認定，高虹安涉嫌利用職務機會詐領11萬6514元、黃惠玟5642元、陳奐宇506元及王郁文466元，重判高虹安7年4月、黃惠玟2年（緩刑5年）、陳奐宇1年（緩刑3年）、王郁文2年（緩刑5年），陳昱愷無罪。高虹安因此停止暫時失去新竹市長寶座，全案上訴二審纏訟。

今(12/16)日，高院二審做出判決，高虹安貪污部分逆轉無罪，改依偽造文書罪輕判6月，得易科罰金。檢方可上訴，高虹安等被告不得上訴。

至於同案被起訴的4名助理部分，行政主任「小兔」黃惠玟獲判4月；認罪的前高辦主任陳奐宇獲判2月；不認罪的前高辦公關主任王郁文獲判3月，3名助理均可易科罰金及宣告緩刑2年；而一審判無罪的陳昱愷，二審仍獲無罪。

