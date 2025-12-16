高虹安二審逆轉！僅偽造文書判6月 綠：對「助理費除罪化」產生影響

記者楊士誼／台北報導

民進黨團幹事長鍾佳濱表示，助理費畢竟是公帑，究竟公用還私用仍未釐清，若「助理費除罪化」認定助理費屬於立委薪水，或許高虹安連私吞都不構成。（圖／鍾佳濱國會辦公室提供）

遭停職的新竹市長高虹安被控任職立委期間涉嫌詐領助理費，一審判刑7年4月、褫奪公權4年。今（16）日高等法院二審宣判，依使公務員登載不實罪，判處高虹安6月有期徒刑，得易科罰金；貪污治罪條例部分，撤銷、可上訴。民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱回應，助理費畢竟是公帑，究竟公用還私用仍未釐清，若「助理費除罪化」認定助理費屬於立委薪水，或許高虹安連私吞都不構成。

鍾佳濱指出，高虹安的刑期意味著她未來仍可能很快可以申請復職，尊重檢方的上訴與法院判決，不過高虹安案承審法官曾就立法院組織法是否因法律不明確、侵犯憲法權利而申請釋憲，但遭駁回，亦即立法院組織法與貪污治罪條例無關，只是參考性的法律而已。二審法官後決定判高虹安貪污無罪，僅涉及使公務人員登載不實判刑六個月且可易科罰金，顯然法官認為高虹安沒有貪污意圖跟結果。

廣告 廣告

鍾佳濱表示，但若從法官申請釋憲到判決結果的偽造文書成立、貪污無罪，法官認為公費助理薪資部分高虹安未私吞，更拿單據證明自己沒私吞助理費，花掉的僅是讓公務員沒有當作助理費核銷，但助理費畢竟還是公帑，公帑究竟公用還私用？仍未釐清，以此認定高虹安沒有侵占公款、貪污意圖跟結果。

鍾佳濱說，雖然是個案，但仍會對後續，包括立院正推動的「助理費除罪化」提案中到底要如何認定助理費性質產生影響，若屬於立委薪水，或許高虹安連私用、私吞都不構成。他強調，在目前推動的「助理費除罪化」提案與目前進行中的司法案件有無影響，密切注意當中。但看到判決內容僅證明高虹安沒有私吞薪資，至於有無公款公用？恐怕留待民眾黨調查、了解。

更多三立新聞網報導

高虹安貪污罪撤銷！民眾黨最美發言人火速貼合照：安然無恙，雨過天晴

高虹安上訴二審大逆轉！涉貪「撤銷」引爭議 高院判決理由曝光

高虹安貪污二審逆轉無罪！林志潔「不意外」還有1官司：復職仍分身乏術

高虹安貪污罪逆轉沒事 黃國昌：終於還給清白

