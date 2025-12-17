高虹安二審逆轉「一堆法律人嘖嘖稱奇」 律師曝2疑點：沒主觀犯意？

政治中心／朱祖儀報導

新竹市長高虹安一審涉貪污罪，二審逆轉貪污罪遭撤銷，依使公務員登載不實罪，改判高虹安6月有期徒刑，得易科罰金。對此，知名律師林智群點出自己的2項疑惑，並指出高等法院判決曝光後，很多法律人都對此嘖嘖稱奇。

高虹安遭控於任職立委期間，涉詐領助理費11萬元，法院一審宣判7年4月、褫奪公權4年。不過16日二審判決出爐，撤銷貪污罪，依使公務員登載不實罪，改判高虹安6月有期徒刑，得易科罰金。

對此，林智群在臉書指出，高等法院判決出爐後，一堆法律人包含某些司法官都嘖嘖稱奇。他也點出自己覺得奇怪的2點問題，首先是「如果（助理費）是立法委員自己的錢，為什麼立法委員領走它，會成立偽造文書罪？」

林智群接著提到大水庫理論，並舉例稱如果他A了公司福委會的500元，去辦活動請同事吃飯，總共花了1500元，「現在法院說我花的錢（1500元）比A的錢（500元）多，所以沒有犯罪主觀犯意？」還在留言酸說，「我只知道，我去銀行領自己的錢，不會成立偽造文書罪。」

