高虹安二審逆轉！沈伯洋揭「是立法院幫忙」：以前被判貪汙真的情何以堪

記者詹宜庭／台北報導

新竹市長高虹安涉嫌詐領助理費而遭到停職，一審遭判處有期徒刑7年4月，但案件上訴二審後出現逆轉，高等法院審理後今（16日）改依公務員登載不實判刑6月，得易科罰金18萬，貪汙部分無罪。對此，民進黨立委沈伯洋表示，高虹安案原來是立法院幫忙，直言「看來我刑法的書要改寫了，藍委陳玉珍也不用修法了，以後只要立法院去法院作證，說助理費都是立法委員的就好，以前被判貪汙的真的情何以堪￼！」

沈伯洋表示，高虹安把助理當人頭詐領助理費，高等法院對於詐領部分認為是偽造文書，但最後卻說不構成詐領助理費。他感到非常疑惑，剛剛看了高院的新聞稿，結果理由是因為「立法院回覆高等法院」說「助理費本來就是立法委員的」，所以「沒有貪汙問題」。

沈伯洋指出，另外法院還說，因為高虹安是第一次擔任立法委員，所以對制度不熟悉，沒有故意，是不小心的，「看來我刑法的書要改寫了，藍委陳玉珍也不用修法了，以後只要立法院去法院作證，說助理費都是立法委員的就好，以前被判貪汙的真的情何以堪￼！」

