高虹安二審逆轉 藍委：助理費定性模糊恐成鬥爭工具

新竹市長高虹安涉詐助理費，一審依刑法第55條從較重的「利用職務機會詐取財物罪」判7年4月徒刑、褫奪公權4年，沒收11萬6514元不法所得。二審昨（16）日宣判，撤銷貪污罪，依使公務員登載不實罪，改判高虹安6月有期徒刑，得易科罰金。對此，國民黨立委吳宗憲針對此事表示，助理費定性模糊恐成執政黨操作的工具，呼籲司法機關儘速釐清，以保障制度公正與市民權益。

高虹安涉詐領助理費一案在二審逆轉判決，高等法院宣判貪污無罪，改依偽造文書罪判6個月可易科罰金，理由之一為「立法院函覆認為助理費屬於立委補助費性質」，引發綠營質疑立法院在為高虹安脫罪。

吳宗憲受訪指出，高虹安的案子去分析一下判決，有分兩大塊，「第一當然他是把助理費定性成補助，另一個是認為說高虹安所支出出去的錢，遠大於他所從立法院拿到的錢」。吳宗憲也指出，自己完全能體會，「今天你做民意代表，且希望做到好的話，那其實花費會絕對是高於你的收入」。

吳宗憲進一步說明，高虹安的這件案子，不管執政或在野都應重新反省，「你不是要國家混亂，你是要國家穩定」，而在這情況下，既然已經發生了這麼多案子，應該由司法機關、立法院甚至行政院，大家坐下來一起討論，把所謂的中央的助理費以及地方的助理費，都能夠完整的定性出來到底屬於什麼樣的性質，是屬於一般的補助，或是公家的費用，「這兩個定性出來之後，才能夠理解該怎麼做，否則將來還是會發生一樣的情況。」

「當這個助理費定性不清不楚的時候，其實誰是最大獲利者，就是執政黨」，吳宗憲認為，因為執政黨他可以用這個東西來去修理他不喜歡的人，包括在野黨，甚至讓高虹安停職。吳宗憲也表示，市長是市民一票一票選出來的，憑什麼莫名其妙讓他停職，這對新竹市民也不公平，「只要定性不清楚的一天，就是執政黨可以拿出來修理異己的一天」，他也呼籲司法機關，儘速將助理費定性定調出來，究竟性質為何，不要放任其在那邊空轉。

★未經判決確定，應推定為無罪。

