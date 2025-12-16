高虹安二審逆轉 蘇一峰預言「明年穩了」：年輕人只會更討厭綠營

新竹市長高虹安涉嫌在立委任內詐領助理費，高等法院今（16）日逆轉改判《刑法》使公務員登載不實偽造文書判刑6月，可易科罰金，可上訴。對此，時常評論時事的名醫蘇一峰認為，明年新竹市長選舉高虹安穩了，民進黨不管派誰去選都將慘敗，「人民的憤怒要反彈了，年輕人只會更討厭綠營」。

高虹安被控民國109年擔任民眾黨不分區立委時，虛報助理酬金、加班費涉嫌詐領46萬30元，被檢方依《貪污治罪條例》職務詐欺、《刑法》偽造文書等罪起訴她及4名助理，案經北院辯論終結，去年7月26日一審判決7年4月有期徒刑、褫奪公權4年，高上訴。

後續高虹安遭停職，並由副市長邱臣遠代理至今，二審經開庭雙方辯論終結，12月16日大逆轉，改判《刑法》使公務員登載不實偽造文書判刑6月，可易科罰金，可上訴。而外界普遍認為，貪污罪撤銷不但讓高沉冤得雪，也讓她的連任之路再過一關。

蘇一峰今天在臉書發文表示，明年新竹市長選舉高虹安穩了，且新竹人民被剝奪市長1年多，綠營加上青鳥側翼群魔亂舞，累積的民怨沸騰，支持選票只會更多，民進黨不管是派前市長林智堅還是其他人去選，都會是輸到脫褲。蘇一峰也認為，針對高虹安的這一套司法迫害下來，人民的憤怒要反彈了，年輕人只會更討厭綠營。

