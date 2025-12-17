高虹安二審逆轉！青鳥崩潰喊「怎麼教小孩」 藥師1句話酸爆

新竹市長高虹安助理費案二審16日撤銷貪汙罪，引發社會廣泛討論。高虹安的復職申請已獲內政部批准，然而此案的判決卻在綠營支持者引起強烈反彈。許多支持者在社交媒體上狂洗「這樣我怎麼教小孩」的貼文，藥師林士峰開酸，教小孩第一課，就是要遠離綠媒三民自。

新竹市長高虹安助理費案二審 16日撤銷貪汙罪 ，引發社會廣泛討論。（圖取自高虹安臉書）

林士峰今天（17日）在臉書發文表示，「教小孩第一課，就是要遠離三民自，不然會被黨國思想污染，連在野獨裁這種鬼話，也講的出來」。林士峰直言，法官判沒有貪汙的時候，理由都說了欸，還在這個撤銷要怎麼教小孩」。

高虹安將於明日復職。（圖/資料照）

林士峰又接著發文表示，說到怎麼教小孩，破壞民主秩序的賴清德總統，才是教壞小孩的最大阻礙。做人沒信用，講的承諾不斷跳票，長大只能當總統了。「不是票多的贏」、「不是繳了錢，軍機就會來」、「不是三讀通過的法案，就需要執行」。

針對高虹安二審逆轉翻盤，親綠學者陳方隅16日在臉書稱「這個判決無論如何都是神扯。貪汙除罪化之後，這些被貪掉的錢都是我們的納稅錢耶。而且現在立法院重大法案都不審查、不討論、三讀前才拿出版本，我們繳稅養一堆貪贓枉法又不好好上班的立委，這樣子我們到底該怎麼教小孩呢」？此說法一出，引發網友討論，有的網友附和其說法，在Threads上發文狂洗「這樣無罪？你要我以後怎麼教小孩？亂拿別人東西，還回去就好是嗎」、「階級不同，不同命？要怎麼教小孩」，但也有不認同的網友認為「制度不完善是要改而不是拿來攻擊政敵」、「沒有金流證據的也說有罪、法院判沒罪的也不認，都給你們說就好啦」。

