高虹安二審逆轉！黃國昌嗆道歉 律師發聲「憑什麼」

即時中心／林韋慈報導

高虹安案今（16）日宣判，二審出現逆轉。法院改判高虹安貪污罪無罪，但仍認定構成偽造文書罪，判處有期徒刑6個月，可易科罰金。對此，民眾黨立委黃國昌強烈抨擊，要求民進黨、媒體、名嘴與側翼應向高虹安公開道歉。律師黃帝穎則發文批評黃國昌「誰要跟罪犯道歉」。

律師黃帝穎今（16）日於社群平台發文回應，直指黃國昌的言論站不住腳。他表示，高虹安已被判決成立偽造文書罪，與國民黨立委傅崐萁犯下相同罪名，等同傅崐萁學妹，反問黃國昌「在大聲什麼」，並強調「沒有人需要向罪犯道歉」。

黃帝穎指出，高虹安案中，已有三名主任級助理認罪貪污，而高等法院卻以罕見見解判決高虹安貪污無罪，檢方已提起上訴，相關見解恐難獲最高法院維持。

他進一步分析，高院罕見見解「助理費屬立委補助費性質」，此一理由與陳玉珍過去提出「助理費除罪化」的修法理由相近，但明顯與最高法院及歷來各級法院一貫認定「助理費屬公款」的穩定見解相左。因此，貪污無罪部分被上訴到最高法院後應難被維持。

最後他強調，即便高院依照二審判決，高虹安仍是偽造文書罪犯，黃國昌又憑什麼要人向罪犯道歉。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

