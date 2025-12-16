高虹安二審「貪污無罪」拚復職！新竹2026藍白合示範區？

新竹市長高虹安涉貪案件，二審宣判大逆轉貪污改無罪。（圖／東森新聞）





新竹市長高虹安涉貪案件，二審宣判大逆轉，貪污改無罪，她說接下來會盡速申請依法復職。這下藍白氣勢大漲，讓外界預料未來2026新竹市長選戰，有很高機率藍白合，不少藍白議員都說支持高虹安，這下綠營恐怕得改變選戰策略。

新竹市長高虹安表情很鎮定，如果說激動藏在心中是肯定，因為她助理費涉貪二審宣判大逆轉，貪污改判無罪。關鍵就在立院函覆高院，公費助理費屬於立委補助費，全案依使公務員登載不實，判刑6個月，可易科罰金18萬。這讓高虹安說將依法盡速完成復職程序，回到市長工作崗位，但你回來了，就有人得走。

新竹代理市長邱臣遠：「我剛剛也第一時間責成相關的局處，盡快做好相關交接，我們也期待高市長的盡快回歸，帶領新竹市政穩定向前。」

新竹市代理市長邱臣遠，這表情絕對只有複雜能形容，高虹安的無罪回歸，要叫邱臣遠何去何從，也有人認為他可能成為民眾黨內想要角逐2026新竹市長的變數，只是友軍心裡有數。

新竹市議員（國）陳慶齡：「不管在我們的上一屆主席跟現在的主席，都一直希望我們地方要來支持我們高市長。」

國民黨發言人江怡臻：「國民黨會秉持與民眾黨合作的誠意，繼續交流溝通，共同提出最強的候選人。」

這最強候選人是誰？從凌濤的發文就有答案，他說高虹安官司的審判，為在野新竹縣市選情注入強心針，新竹縣是成為藍白合的主要示範區，藍白新竹合，新竹縣市一起贏，對民眾黨來說，這局真有機會贏。

民眾黨前竹市黨部主委李國璋：「跨黨派的（議員）同仁，其實對高市長都有不可撼動的一個凝聚力和向心力。」

基本上，若高虹安重回民眾黨，在市長提名上不會有太大意外，現在藍白氣勢旺，綠營恐怕要調整選戰策略。

陽明交大法律學者林志潔：「未來的時間可想見，（高虹安）應該還是要頻頻跑法院來解決貪污助理費的訴訟，所有的政黨一定會派出最適任的候選人。」

新竹市政不空轉，藍白合作拚運轉，2026綠營還得別讓自己在科技之都一去不復返。

