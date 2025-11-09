高虹安二審12／16宣判 拚無罪復職
遭停職的新竹市長高虹安被控擔任立委時涉浮報助理酬金、加班費，一審重判7年4月，二審台灣高等法院將在12月16日宣判，如果合議庭認為她挪用的費用不是「薪水或公款」，不構成貪汙罪、逆轉改判，高虹安可復職，也將影響藍綠白在明年新竹市長選舉的布局。
高虹安當年被民眾黨納入不分區立委並順利當選，民國111年選上新竹市長。112年她涉詐領助理費遭起訴，隔年一審判刑7年4個月並宣告褫奪公權4年，內政部依法停職，高虹安在一審判決公布後也退出民眾黨。
日前高院進行言詞辯論，高虹安出庭答辯說，全國有關詐領助理費相關判決達200多筆，不但法律適用不明確，也有爭議。
高強調，她沒有用人頭詐領助理費，這些助理確實有加班賣命又認真，助理提出其他立委辦公室的零用金制度，她予以採用，這制度並非她發明，零用金更不是她的小金庫。
她說自己沒有貪汙，沒任何一毛錢進她口袋，個人支付的費用早已超出被認定的貪汙金額，請求判決無罪；律師則表示，合議庭如果認為高不成立貪汙罪但構成偽造文書罪，請求判處易科罰金之刑，以免影響她從政之路。
這起官司不僅牽動明年底的縣市長大選，且攸關立委助理費的法律見解該如何定義，對高虹安而言更具關鍵性。因為依《地方制度法》第78條規定，縣市長涉犯貪汙治罪條例，經第一審判處有期徒刑以上之刑者停職，由副縣市長代理，但假如二審改判無罪，在其任期屆滿前得准其先行復職。
也就是說，高院在12月16日宣判時，一旦不認定高虹安觸犯貪汙重罪，她可望復職、回歸市長職務。
