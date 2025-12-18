高虹安今復職有望連任新竹市長？國民黨表態禮讓了

高虹安強調，現階段最重要的事情仍是回到市政崗位，將過去對市民承諾的施政政見，依序落實兌現。（圖／陳育賢攝）

新竹市長高虹安涉貪污案二審獲判無罪，確定將復職。外界關注其政治動向，對此國民黨組織發展委員會主委李哲華昨（17）日透露，考量「藍白合作」基礎及現任者優先原則，將不推人選，支持高虹安爭取連任。

高虹安先前因涉貪助理費，一審被判7年4月徒刑，因而遭到停職。不過二審台灣高等法院宣判，撤銷貪污罪部分，改判《刑法》第214條使公務員登載不實罪（偽造文書），處6個月有期徒刑，得易科罰金18萬元。

新竹市政府隨即向內政部提出復職申請，高虹安表示，已正式收到內政部核發的復職公文，今（18）日上午就會回到市府報到上班，強調復職後定會1天當3天拚，目標是讓市民感受到安定且進步的新竹；至於基層期待高虹安明年再次展現藍白合順利連任，她透露目前專注拚市政，還沒去想到選舉。

綜合中央社等媒體報導，國民黨組發會主委李哲華昨天受訪提到，基於「藍白合」誠意及現任優先原則，明年新竹市長選舉將禮讓高虹安競選連任。值得注意的是，國民黨前發言人何志勇日前表態參選新竹市長意願，同樣打學歷牌，本月13日更在「風城未來事 Next Hsinchu 城市沙龍」活動，提出「新竹超級主場計畫」，在社群引發討論話題。

