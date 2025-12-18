高虹安今復職！二審逆轉貪污無罪 停職1年5個月重回新竹市府

新竹市長高虹安因涉在立委任內貪污助理費案遭停職逾一年，16日二審判決結果出爐，宣判貪污無罪。（本刊資料照）

新竹市長高虹安因涉在立委任內貪污助理費案遭停職逾一年，16日二審判決結果出爐，宣判貪污無罪，僅依偽造文書罪判刑6個月、可易科罰金。內政部長劉世芳昨（17日）證實已簽批復職公文，高虹安將於今（18日）正式重返市府上班。

據《聯合新聞網》報導，高虹安表示，停職的1年5個月彷彿人生被迫按下暫停鍵，這段時間承受極大壓力，二審結果讓她得以卸下沉重的標籤，也讓家人安心，「第一件事就是打給媽媽報平安」。她指出，復職後的首要任務是盡快回到市政崗位，穩定市政運作，至於是否回歸民眾黨，目前尚未討論，將以市政工作為優先。

高虹安因該案自去年7月起依法停職，停職期間約16.5個月。依《地方制度法》規定，復職後可補發停職期間的薪俸，粗估約可領回103萬9,355元，實際金額仍由新竹市政府依停職期間核算。

對於未來規劃，高虹安表示，從市長選舉到通過反罷免投票，等同承擔兩次選民託付，「這是非常重的責任」，首要任務是兌現對市民的承諾，才有底氣談後續。

