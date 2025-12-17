高虹安今重返新竹市府上班

將復職的新竹市長高虹安表示，預計今（十八）日上午就會回到市府上班，兌現過去對市民承諾的施政政見。（記者曾芳蘭攝）

記者曾芳蘭∕竹市報導

新竹市政府十七日下午三時收到內政部函文傳真，將復職的市長高虹安表示，預計今（十八）日上午就會回到市府上班，兌現過去對市民承諾的施政政見。另外，高虹安復職還可領一年五個月停職未發的半數本俸，粗估可領回新台幣百萬元。

民眾黨主席黃國昌表示，新竹市長高虹安代表在野黨爭取連任，「幾乎是確定的事情」，二０二六年選舉，新竹市將會是第一個藍白達成共識的地方，二０二八年民眾黨也會全力支援國民黨立委鄭正鈐連任。

高虹安昨出席宣判後的第一個公開活動是新竹市最大規模的視覺藝術聯展《拾藝之光》十校聯展。她指出，這復職等了非常長一段時間，在停職期間、也沒忘記對新竹市還有很多責任，尤其市長任內從選市長、反罷免投票，身上等於背負兩次選民託付的責任，希望儘快回到市府工作、正常生活，讓市民感受到安定的新竹，這是最重要的。

高虹安指出，目前是還沒有收到判決書，目前相關的法律的爭點，或是合議庭的判斷，請各界都要等收到判決書詳細的內容再評論會比較好，請大家尊重司法、尊重法院。

至於被問到何時回到民眾黨，高虹安指出、還沒有跟黨內討論，目前最重要的就是趕快回到市政崗位，趕快將政見依序兌現是最重要的，黨籍的部分沒討論也沒思考，

媒體詢問立法院此次在助理費貪汙案幫了很多忙，是否認為助理費還需要修法？高虹安回應指出、其實過去有上百位民代都遇到助理費的問題，高院的判決書中有提到立法院組織法第三十二條、確實是有修法比較不明確的地方，而這是歷史共業，希望能夠修法讓法條更明確，兼顧助理權益，也讓民代避免誤觸雷區，或者誤陷法網，期待能將這個法修到明確，讓未來不要再有民代經歷這樣一個司法訴訟的辛苦。