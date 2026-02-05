高虹安任命「前奧運國手林琨瀚」出任新竹副市長：揮擊出新希望

政治中心／黃依婷報導

世界棒球經典賽（WBC）倒數一個月！新竹市長高虹安今（5）日宣布人事新布局，將延攬前奧運棒球國手、現任國立清華大學體育室專任副教授林琨瀚，出任新竹市副市長一職。

高虹安在臉書發文指出，從巴塞隆納奧運銀牌的熱血，到新竹在地清大校園十多年的耕耘，林琨瀚老師身上有著運動員最純粹的韌性，與教育者最細膩的溫暖，這份特質正是新竹市邁向卓越所需要的。

高虹安提到，未來市府將攜手推動新竹市的運動、科技、休閒與健康發展，藉由林琨瀚副市長在運動科學與行政體系的專業，市府將優化基層訓練環境，也要走進市民生活，打造一座全齡健康的運動科技城；也強調，運動員的精神就是永不放棄，這份意志將轉化為市政治理的動力，「歡迎林琨瀚副市長加入市府團隊，為新竹市的未來揮擊出新希望」。

更多三立新聞網報導

李貞秀中國籍惹議！林濁水「1方法解套」：民進黨何不正面肯定？

復興空難唯一倖存空服員！黃敬雅宣布「加入市議員初選」

黃國昌直播連2天營利奪冠！他笑「喜收紅包30萬」：小草比兒子可靠多了

鄭麗文1人敗1黨？林濁水示警「仇恨值大暴動」重演韓流危機

