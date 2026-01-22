高虹安低調參拜南投紫南宮 與許淑華「合作共贏」引聯想

南投縣長許淑華（左二）與立委游顥（右一）陪同新竹市長高虹安（中）到紫南宮拜拜。（翻攝自許淑華臉書／劉慧茹南投傳真）

新竹市長高虹安20日低調前往南投紫南宮拜拜，由南投縣長許淑華與國民黨立委游顥陪同，行程未公開，直到稍早才在許淑華臉書曝光引起討論。

據了解，高虹安與許淑華同為台中市長盧秀燕主導的「女性縣市長聯盟」成員，高虹安私下也稱呼許淑華為「姐姐」。去年7月高虹安罷免投票前夕，許淑華與盧秀燕曾前往新竹市為她站台；10月間，高虹安受邀率領38位新竹市里長參訪「南投世界茶業博覽會」，由許淑華親自接待導覽，雙方互動密切，交情可見一斑。

高虹安順利復職後，今年開春主動致電許淑華，相約到南投拜拜祈福，兩人因此一同前往紫南宮。陪同的還有國民黨立委游顥，游顥先前面臨罷免時，高虹安也親赴南投反罷免活動為其打氣，雙方因此建立情誼，游顥此行還提前為1月25日生日的高虹安慶生。

許淑華發文後，高虹安率先留言表示：「每次走訪南投都能馬上擁有好心情，希望南投跟新竹今年都能馬到成功，合作共贏。」言下之意似乎透露未來可能有合作計畫，也引來不少民眾留言表達支持。

