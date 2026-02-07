高虹安何時回歸民眾黨？柯文哲給答案：現階段恢復黨籍不是最重要的

​新竹市長高虹安因涉嫌詐領助理費而退出民眾黨，但二審判決出現大逆轉，停職17個月的她得以重返新竹市政府，但至今仍未申請恢復黨籍。對此，民眾黨前主席柯文哲今（7）日受訪表示，恢復黨籍現階段對她不是最重要的事，現階段應該是讓市政重新回復軌道。

今日民眾黨在新竹舉辦「2026該你上場：選戰實務培訓營」活動，柯文哲陪同黨內各議員參選人上街宣講，但高虹安未現身。面對記者提問，是否會與高虹安討論黨籍問題，以及她是否會回到民眾黨，柯文哲回應，事實上有跟她講先回任新竹市長，因為她隔了一年半才回任，最重要的是給市民朋友有一個交代，她有先回歸市政，等這些都穩定後，再來處理政治方面的問題。

柯文哲強調，老實講，恢復黨籍現階段對高虹安不是最重要的事情，現階段應該是讓市政先重新回復軌道運作再說。

高虹安至今未申請恢復民眾黨籍。（資料照，新竹市政府提供）

另外，針對未來是否會加強與年輕族群的溝通，柯文哲表示，自己接任國家治理學院院長後，將以青年培訓為主要業務，因此類似今天的活動將越來越多。新竹是首場示範活動，成功以後就把經驗帶到台灣各地，替黨內所有候選人招募志工，「所以今天這個訓練班是一個model，就是測試。」

