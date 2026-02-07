高虹安何時回民眾黨？柯文哲要她先拚市政：回復黨籍現階段非最重要的事

[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導

民眾黨前主席柯文哲今（7）日前往新竹市出席公開活動，會前受訪時，媒體詢問柯文哲，新竹市長高虹安目前是無黨籍，是否會跟高虹安溝通黨籍問題？柯文哲說，回復黨籍這個，在現階段對高虹安不是最重要的事情，她現階段應該是讓市政先重新回復軌道運作再說。

柯文哲今天在新竹出席活動。（圖／翻攝民眾之聲）

柯文哲今天前往新竹，參加台灣民眾黨青年部「2026該你上場：選戰實務培訓營」街頭宣講活動。會前受訪時，媒體問柯，高虹安退黨之後到現在是無黨籍，柯文哲之後會跟高虹安溝通黨籍的問題嗎？會回民眾黨？

廣告 廣告

對此，柯文哲回應，事實上，他有跟高虹安講說，因為高虹安隔了一年半才回任，所以最重要是要給市民朋友說，她有先回歸市政，然後等這一些都穩定了以後，再來處理這一些政治方面的問題。所以老實講，回復黨籍這個，在現階段對高虹安不是最重要的事情，現階段應該是讓市政先重新回復軌道運作再說。



更多FTNN新聞網報導

掃街被問政策牛肉！攤商喊話黃國昌：人民要的是福利 不是打砲不是罵就有票

黃國昌拋都更三箭卓冠廷稱新北已在做 陳世軒酸：綠議員成侯市府發言人？

只聊十幾分鐘！柯文哲認總預算案該處理：柯建銘什麼都能搞定

