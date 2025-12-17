高虹安何時復職新竹市長？劉世芳曝最新進度

▲內政部長劉世芳說，昨天下班左右接到新竹市府的函。（圖／記者呂炯昌攝）

[NOWnews今日新聞] 新竹市長高虹安涉嫌在立委任內詐領助理費，高等法院昨天逆轉貪污罪為無罪，改判《刑法》使公務員登載不實偽造文書判刑6月，可易科罰金，可上訴。對於復職進度，內政部長劉世芳今（17）日表示，昨天下班左右接到新竹市府的函，「內部完成整個簽辦程序時，會相當快」，至於薪水補發，程序上怎麼走就怎麼走。

立法院內政委員會今天繼續審查「詐欺犯罪危害防制條例」修正草案等35案。劉世芳出席時受訪表示，內政部在昨天下班接到新竹市府的函，表明要回復新竹市長職務，依據《地方制度法》第78條在簽辦中，內部完成整個簽辦程序時，會相當快。

至於薪水補發部分，劉世芳說，復職以後就會照常給啦，這沒什麼，就會給啦，程序上怎麼走就怎麼走。

依照《公務人員俸給法》第21條規定，依法停職人員，於停職期間，得發給半數之本俸（年功俸），至其復職、撤 職、休職、免職或辭職時為止。復職人員補發停職期間之本俸（年功俸），在停職期間領有半數之本俸(年功 俸)者，應於補發時扣除之。先予復職人員，應俟刑事判決確定未受徒刑之執行；或經移付懲戒，須未受撤職、休職之懲戒處分者，始得補發停職期間未發之本俸（年功俸）。

