高虹安何時復職？內政部沒答案？藍：應比照停職時「光速」

新竹市長高虹安。（資料照／東森新聞）





新竹市長高虹安涉貪汙案，二審改判無罪後，已申請復職，內政部長劉世芳回應，公文16號晚間收到，目前正在簽辦，媒體追問幾天可完成，劉世芳沒有回答，對此在野黨立委批評，對此當初一審判決出爐，一天內就將高虹安停職，現在內政部應該要超光速，完成復職程序。

新竹市長高虹安涉貪汙案，二審改判無罪後，何時能復職。

內政部長劉世芳：「我們現在這個公文，正在簽辦當中，幾天內會完成，我還沒有看到公文。」

確切時間劉世芳沒有說，這讓在野黨立委很不滿。

立委（國）牛煦庭：「一審判決要停職的時候，其實在判決出來的當天，內政部就用超光速，立刻完成了所有的行政流程，你如果在去職的時候，最快速處理，復職的時候拖拖拉拉，那不是針對性的攻擊是什麼。」

高虹安能否做完任期，甚至拚2026連任，得看若上訴後最高法院怎麼判決，2026年9月4日以前就會有結果，就算偽造文書判有罪仍可參選，除非法院發回更審，改判貪汙或10年以上徒刑，才會取消參選資格，不過，高虹安還沒復職，朝野先爭論助理費案，高院判決理由，就提到立法院函覆「公費助理費」，本質屬於「立委補助費」性質，民進黨立委不滿，認為這說法根本是特意助攻。

立委（民）沈伯洋：「立法院函覆就是說，這助理費都是屬於立法委員的，完全背離了所有在立法院工作助理的認知，我認為這個立法院，絕對是有失職瀆職的問題。」

立委（民）陳培瑜：「竟然是（法治）局長，自己掛第一作者出這個報告，所以（前局長）他認為這件事情，非常的特殊非常的不正常，這個因人設事的報告，這個高層授意的報告，就是為了幫特定的民意代表脫罪。」

不過立法院函文是否會解套，其他立委的案件？事實上，包含立委顏寬恒、林岱樺、林宜瑾，都是被控用人頭詐領，不同於高虹安案，因此高虹安案的二審判決見解，恐怕很難援引，隨著高虹安案情發展，引發朝野再一波論戰。

